ETZ onderzoekt of feestende mensen echt worden geprikt met drugsnaalden

Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg gaat onderzoeken of het klopt dat mensen in het uitgaansleven worden geprikt met een injectienaald en worden geïnjecteerd met drugs. Daarom komt het ETZ met een speciaal protocol waarin staat wat medewerkers moeten doen als mensen zich melden die denken dat dat hen is overkomen. Daarmee reageert het ETZ op de verontrustende meldingen van 'needle spiking'. "Het is nog onduidelijk of de verhalen kloppen, maar we nemen alle meldingen serieus."

De laatste tijd gaan er meerdere berichten rond dat mensen geprikt zijn met een naald en zo iets ingespoten krijgen. In Kaatsheuvel meldden zich afgelopen zaterdag zes mensen bij de EHBO-post tijdens het Pleinfestival, omdat ze vermoedden dat ze waren gestoken of geprikt. Een 18-jarige vrouw werd onwel en moest het ziekenhuis. Maar bewijzen ontbreken en tot nu toe is er nog geen enkel geval bevestigd. Het is een paar keer voorgenomen dat mensen zich bij het ETZ melden omdat ze denken dat ze geprikt zijn en zich niet goed voelen. "Of het angst is of dat het reëel is, dat weten we nu nog niet", zegt Liesbeth de Vos, arts op de spoedeisende hulp. Wel neemt het ziekenhuis alle meldingen serieus. "Mensen verzinnen dit niet zomaar."

"De kans bestaat dat iemand met een vieze naald is geprikt."

Volgens De Vos van het ETZ spelen er bij 'needle spiking' twee problemen. "Misschien is er iets ingespoten bij de slachtoffers en is er sprake van intoxicatie, vergiftiging. En daarnaast bestaat de kans dat iemand met een vieze naald is geprikt. Dit kan gevaarlijk zijn, want iemand kan zo besmet raken met hiv of hepatitis."

Liesbeth de Vos van het ETZ.

De arts benadrukt dat het risico op besmetting laag is. "Over het algemeen gaat om een kleine prik, met kort contact, dus de kans op infectie is heel klein." Het ETZ biedt mensen een hepatititis-B-vaccinatie aan. "Verder raden we aan om na drie maanden een hiv-test en een hepatitis-C-test te doen." Van mensen die het vermoeden hebben dat ze zijn geprikt en zich met klachten in het ziekenhuis melden, wordt de urine onderzocht. "We testen de urine op de meest voorkomende drugs", zegt De Vos.

"Het gaat om een hele kleine hoeveelheid van een stof, en dat is moeilijk terug te vinden."

Toch is het moeilijk vast te stellen of iemand daadwerkelijk is gedrogeerd. "Vaak komt iemand pas na een paar uur op de spoedeisende hulp", zegt De Vos. "En het zou om een heel kort prikje gaan, waardoor je ook niet veel vloeistof in kunt spuiten. Het gaat dus om een hele kleine hoeveelheid van een stof en dat is moeilijk terug te vinden. Het kan zelfs al uit je lichaam verdwenen zijn." Ook het prikgaatje zoeken, is volgens de arts heel lastig, want het naaldje is immers heel klein.

"De aandacht rond 'needle spiking' wakkert bij veel mensen angst aan."