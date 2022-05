Titel ver weg voor basketballers Heroes na pijnlijk verlies in Leiden

Een helft zag het er goed uit voor de basketballers van Heroes. Maar door een dramatische start na de rust vergooide de ploeg alle kansen op een overwinning. Een kleine voorsprong werd heel snel een grote achterstand. Het werd uiteindelijk 87-68. De Bossche basketballers moeten vrijdag in eigen huis winnen om kans te houden op het kampioenschap, lukt dat niet dan is Leiden kampioen.

Heroes begon de wedstrijd in Leiden in grote tegenstelling tot de vorige wedstrijd in Den Bosch opvallend sterk. De ploeg was rustig en wachtte geduldig op openingen in de Leidse defensie. De kleine voorsprong bij rust (41-44) was verdiend.

Na de pauze ging Leiden sneller spelen en vooral driepunters raakschieten. De Leidse Amerikaan Dunn scoorde in iets meer dan vier minuten in z'n eentje 18 punten. Heroes kon hem niet temmen, raakte zelf het juiste het spoor kwijt en scoorde in die fase maar vijf puntjes.

Heroes coach Eric Braal baalde na afloop enorm van de fase na rust. Volgens Braal floten de scheidsrechters een onsportieve fout die dat niet was. Dat veranderde in de ogen van de coach bij zijn ploeg alles. "We kregen een mentale meltdown. Super teleurstellend dat één moment dat kan kan veroorzaken."

Braal constateerde dat zijn ploeg een leider mist die de ploeg bij de hand kan nemen en laat zien wat er moet gebeuren. "Mike Carlson heeft dat, maar die zit geblesseerd thuis."

Alle opgebouwde vertrouwen uit de eerste helft was 'ineens' verdwenen en Heroes kreeg in het verloop van de wedstrijd weinig meer iets voor elkaar. Shane Hammink werd topscorer bij Heroes met 18 punten.

De ploeg die het eerst drie duels wint in de play-offs om het kampioenschap is kampioen. De stand is nu 2-1 voor Leiden. Vrijdagavond is het vierde duel in De Maaspoort.

"We moeten gewoon doen wat we 25 minuten deden, want we hadden de wedstrijd onder controle. Dat moet vrijdag weer", concludeerde coach Braal.

