De Brabantse Top 100 zit erop: 10 uur lang genieten met een zachte G!

Van de Peel, de Kempen of de Meijerij tot aan Zeeland, Oostenrijk en zelfs Californië. Overal is geluisterd naar de Brabantse Top 100 op Omroep Brabant radio. De honderd mooiste liedjes uit onze provincie waren vandaag de hele dag te horen.

Iets voor zes uur was de nummer 1 te horen. Guus Meeuwis met Brabant verbroederde Brabanders van over de hele wereld. Zo luisterde Cees vanuit Albufeira in Portugal aan de rand van het zwembad. "Het was de hele dag volop genieten", aldus een enthousiaste Cees.

Op Tenerife luisterde Desiree. Ze hebben op het balkon lekker meegezongen met Rene Schuurmans. Baas boven baas is Cristian. Hij is vrachtwagenchauffeur in de Amerikaanse staat Californië en liet ons weten dat hij 'lekker aan het luisteren was'.

Van pareltjes tot feesthits

Radiomaker Ronny Balk draaide de laatste twintig liedjes. "Het blijft elke keer weer fantastisch om te zien hoe het publiek geniet van onze Brabantse Top 100. Ze hebben hem zelf samengesteld door hun favorieten aan ons doorgegeven. Van pareltjes tot de grootste feesthits!"

