Steeds meer plekken voor gevluchte Oekraïners, gemeenten hebben handen vol

In onze provincie worden steeds meer Oekraïners opgevangen die voor de oorlog in hun thuisland zijn gevlucht. Er worden ook steeds meer plekken vrijgemaakt, inmiddels meer dan vijfduizend. Gemeenten hebben daardoor hun handen vol aan het regelen van opvangplekken. In Den Bosch komen sommige ambtenaren minder aan hun werk toe, omdat ze de handen uit de mouwen steken bij opvangplekken.

In heel Brabant zijn op dit moment 5402 plekken beschikbaar voor gevluchte Oekraïners. Niet alle plekken worden al gebruikt: 81,2 procent is op dit moment bezet.

In alle drie de Veiligheidsregio's is die bezettingsgraad nagenoeg gelijk:

In Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden 1969 mensen opgevangen, 86 procent van de plekken is bezet.

In Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden 1192 mensen opgevangen, 79 procent van de plekken is daarmee bezet.

In Veiligheidsregio Brabant-Noord worden 1227 mensen opgevangen, 76,4 procent van de plekken is daarmee bezet.

Eerder nog grote verschillen

Het aantal beschikbare plekken én het aantal Oekraïners dat een opvangplek zoekt is afgelopen maand toegenomen in onze provincie. Zo waren er begin april nog 3531 plekken beschikbaar, nu zijn dat er dus bijna tweeduizend meer.

Twee weken geleden werd dan ook duidelijk dat Veiligheidsregio's extra opvangplekken moesten regelen. In Brabant-Zuidoost ging het bijvoorbeeld om maximaal duizend extra plekken. Die komen bovenop de tweeduizend opvangplekken die de Veiligheidsregio begin juni verwacht klaar te hebben.

Begin vorige maand waren er ook nog grote verschillen tussen de drie Veiligheidsregio's. In het zuidoosten van onze provincie was bijvoorbeeld een kwart van de plekken gevuld, terwijl in Midden- en West-Brabant bijna alle plekken waren gevuld. Waarom die verschillen zo groot waren, wisten de Veiligheidsregio's niet.

Gemeenten hebben hun handen vol

De NOS heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van gemeenten met de vluchtelingenopvang. Daaruit bleek dat gemeenten hun handen vol hebben aan de opvang van bijna zestigduizend Oekraïense vluchtelingen die nu in Nederland verblijven. Zo melden acht op de tien deelnemende gemeenten dat de druk op de gemeente is toegenomen.

De grootste uitdaging voor gemeenten was dat ze na het begin van de oorlog in grote haast opvanglocaties moesten zien te vinden en inrichten. Personeel, zoals woonbegeleiders en huismeesters, moest ook snel worden gevonden.

Bossche ambtenaren komen niet aan werk toe

In Den Bosch springen medewerkers van de gemeente daarom op allerlei manieren bij. Op dit moment werken daar 45 ambtenaren fulltime aan de opvang. Dat worden er nog meer als het aantal opvangplekken toeneemt. De ambtenaren helpen bijvoorbeeld met het schoonmaken van wc's of het uitpakken en neerleggen van matrassen. "Op zo'n moment voelt deze gemeente echt als een prachtige organisatie, met flexibele en gemotiveerde mensen", zegt ambtenaar Huub Corssmit tegen de NOS.

Het nadeel is alleen dat de ambtenaren hierdoor niet of minder aan andere zaken toekomen. Medewerkers die bijvoorbeeld normaal gesproken een belangrijk deel van hun werktijd besteden aan daklozenopvang of probleemjongeren, hebben daar nu weinig of geen tijd meer voor. Desondanks blijft het draagvlak voor de opvang van Oekraïners onverminderd groot.

