Wethouder woont 99 kilometer van Tilburg: 'Maar ze kunnen op mij rekenen'

Van de zes beoogde Tilburgse wethouders, wonen er twee buiten de gemeente. Bas van der Pol van D66 woont nu in Rotterdam, maar heeft beloofd terug te keren naar zijn geboorteplaats Tilburg. Rik Grashoff van GroenLinks blijft de komende vier jaar in Delft wonen, 99 kilometer van Tilburg vandaan. "Ik kan niet verhuizen", legt hij uit.

In de regel is het zo dat burgemeesters en wethouders wonen in de gemeente waar ze besturen. De gemeenteraad kan bestuurders ontheffing geven. Dat gebeurt vooral als wethouders vertrekken en er een vervanger voor kortere tijd ingevlogen wordt. Dat gebeurde ook de afgelopen raadsperiode bij Rik Grashoff en Bas van der Pol.

D66-fractievoorzitter Beppie Smit is er duidelijk over. “Toen Bas van der Pol zich verkiesbaar stelde, is afgesproken dat als hij gekozen werd of wethouder wilde worden, hij weer in Tilburg zou komen wonen.” Het was voor D66 echt een harde voorwaarde. Van der Pol woont weliswaar in Rotterdam, maar hij is een geboren en getogen Tilburger.

Dat ligt anders voor Rik Grashoff. Hij woont in Delft, 99 kilometer van Tilburg, maar voor GroenLinks in Tilburg was dat geen punt, laat fractievoorzitter Evelien Kostermans weten. “Wij zien geen probleem zolang hij beschikbaar is voor ons en de Tilburgers als we hem nodig hebben.”