Honderden fans vieren huldiging basketbalkampioen Heroes in Den Bosch

Wachten op privacy instellingen... Austin Price met de trofee (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). De Heroes kunnen hun geluk niet op (Austin Price met de trofee (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). De kampioenen laten zich buiten al fêteren (foto: Jan de Wit). De fans die stonden te wachten kunnen gerust zijn: de bus met hun helden komt zo (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). De bus werd door tientallen aanhangers opgewacht (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). Heroes-aanvoerder Boy van Vliet gaat letterlijk en figuurlijk uit het dak (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/7 Heroes Den Bosch viert de landstitel

Oude tijden herleefden zondag in en om De Maaspoort in Den Bosch. De vroegere basketbaltempel stond 's avonds in het teken van de huldiging van Heroes, het Bossche mannenteam dat voor het eerst sinds zeven jaar beslag legde op het landskampioenschap.

Honderden fans waren naar de sporthal gekomen om met hun helden een geweldig feest te vieren. Ze moesten wel geduld hebben, want de bus met de spelers en begeleiders kwam met vertraging aan in Den Bosch.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Eerder op de dag had Heroes de vijfde en beslissende wedstrijd om de nationale titel, tegen ZZ Leiden, gewonnen. In het hol van de leeuw nog wel! Reden ook voor burgemeester Jack Mikkers naar de Maaspoort af te reizen en de succesvolle ploeg toe te spreken en te huldigen. Inclusief champagne en bloemen. Rinus de Jong, de nestor van het Bossche basketbal, wilde evenmin niks missen en was ook in De Maaspoort. Onder zijn leiding was Nashua (zoals de club toen heette) in binnen- en buitenland even populair als succesvol.

Wachten op privacy instellingen...