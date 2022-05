Bossche basketballers Heroes kampioen voor het eerst sinds 2015

De basketballers van Heroes zijn kampioen van Nederland geworden. De ploeg uit Den Bosch won de beslissende wedstrijd in Leiden. Het werd 74-81. Den Bosch werd voor het laatst in 2015 kampioen. Dit is het zeventiende kampioenschap in de geschiedenis van de club. De huldiging is deze zondagavond vanaf zeven uur in de eigen 'Maaspoort'.

De ontlading en de emoties van de Heroes-spelers was na afloop enorm. Mo Kherrazi omschreef het gevoel als mooi. "Met bloed zweet en tranen. Ik ben ontzettend trots. Gedurende het seizoen is mijn vader overleden, dit is zo mooi."

Aanvoerder Boy van Vliet is altijd nuchter. "Nu nog wel, misschien over een uurtje of twee niet meer. We hebben er zo voor gevochten uiteindelijk waren we een geoliede machine. Iedereen verdient het ook Bob van Oosterhout en ook de vrijwilligers."

Shane Hammink veroverde de titel ten koste van zijn vader Geert, die coach is van het verliezende Leiden. "Jammer voor hem, leuk voor mij. Met Donar heb ik een finale verloren. Het is leuk om te winnen."

Coach Eric Braal is bezig aan zijn eerste seizoen in Den Bosch. "De laatste is altijd de mooiste, maar deze is echt heel mooi. We moesten oplossingen zoeken en die hebben we gevonden. Het is een schitterende titel omdat die komt vanuit een positie waarin we niet dominant zijn. Het teams is strijdvaardig. Het maakt dit een héél héél bijzonder kampioenschap."

Braal werd eerder drie keer kampioen met Donar. "Dat maakt het ook bijzonder om een titel te winnen bij een andere club." Het is niet veel coaches gegeven om met meerdere clubs een kampioenschap te pakken. Een voorganger die dat wel lukte was Ton Boot. "Dat is een mooie vergelijking, dank je", zei een geëmotioneerde Braal.