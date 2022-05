Basketballers Heroes winnen op karakter van Leiden en gaan voor titel

Met een ultieme krachtsinspanning hebben de basketballers van Heroes een beslissingswedstrijd om het kampioenschap afgedwongen. In een thriller werd Leiden nipt verslagen 61-52. De Bossche ploeg moest winnen anders was Leiden kampioen geweest. Zondag wordt in Leiden bepaald wie kampioen wordt.

Uitblinker was center Thomas van der Mars met 14 punten, waaronder de cruciale 55-52 en 57-52. "Ik heb er geen woorden voor. We stonden met onze rug tegen de muur, maar het was fantastisch in deze uitverkochte Maaspoort. Nu gaan we voor game 5!" Na een moeilijke eerste helft (29-31), draaide Den Bosch in de tweede helft het spelbeeld om. Een kleine achterstand werd al snel een kleine voorsprong. In tegenstelling tot de voorgaande drie duels had Heroes verdedigend grip op de tegenstander uit Leiden. "We bleven heel degelijk spelen", sprak Heroes-coach Eric Braal na afloop. "Wij, maar ook Leiden, speelden verdedigend heel goed. Als wij deze mentale discipline kunnen volhouden, hebben we zondag ook goeie kansen om te winnen." Bij de vierde wedstrijd in zes dagen hadden beide teams aardig wat problemen om tot scores te komen. Dat was vooral zichtbaar in de vele gemiste driepunters. Uiteindelijk was Den Bosch slimmer door aan het eind geen driepunters meer te nemen.

"Ik hoop dat het weer zo'n wedstrijd wordt want dan komt de spanning bij Leiden te liggen."

Voor aanvang van de play-offs raakte Den Bosch twee belangrijke spelers kwijt door blessures. Dat Braal met z'n ploeg tot 2-2 in de finale is gekomen doet hem goed. "Ik hoop dat het zondag weer zo'n wedstrijd wordt want dan komt de spanning bij Leiden te liggen." De beslissende vijfde wedstrijd, zondag vanaf 15.00 uur, is in de uitverkochte Vijf Meihal in Leiden. Braal werd eerder in zijn carrière drie keer kampioen met Donar. Zo'n alles of niets-wedstrijd is wel nieuw voor hem. "Ik heb nog nooit zo'n beslissende laatste wedstrijden gespeeld. Mooi!"