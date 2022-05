Te weinig stageplekken: dan begin je toch zelf een winkel!

Er is een groot tekort aan stageplekken, vooral voor mbo-studenten. In Uden zijn ze niet in een hoekje gaan zitten maar hebben ze dit probleem zelf aangepakt. Studenten runnen daar nu 'De Handelswinkel' die ze zelf hebben opgezet. “Dit is veel leerzamer dan gewoon stagelopen in een kledingwinkel die al tien jaar bestaat’’, vertelt Tibor van Engeland.

Studenten van drie verschillende scholen in Uden werken mee aan de winkel vol met cadeauartikelen in het winkelcentrum van het dorp. “Bijna alles is hier handgemaakt door lokale ondernemers’’, vertelt de 18-jarige Tibor trots aan een klant.

"Dit is niet gespeeld, dit is een echte winkel.”

Elke student heeft zijn eigen taak in de winkel. Tibor doet de opleiding retail en staat daarom in de winkel als verkoper. Maar er zijn ook studenten die zorgen voor de inkoop, administratie, marketing en de schoonmaak. En dat is uniek, weet Ellen van Veenendaal van ROC De Leijgraaf te vertellen. “Er is wel vaker een winkel geopend door studenten, maar vaak is dat een simulatie binnen de school of een korte conceptstore. Dit is niet gespeeld, dit is een echte winkel.” Bas Kivits is de enige niet-student in de winkel. Hij is de storemanager en begeleidt de studenten. “Hoe langer het loopt, hoe meer ik naar de achtergrond verdwijn en de studenten echt de touwtjes in handen hebben.’’

"Ook voor ondernemers is dit een mooie plek."

Het is dus deels uit nood geboren door een groot tekort aan stageplekken. “Er is vanuit de overheid geld vrijgekomen om corona-achterstanden in te halen. Een deel van dat geld is in deze winkel geïnvesteerd’’, vertelt Kivits. “We lossen hiermee niet alleen een tekort aan stageplekken op, maar ook krijgen lokale ondernemers een kans om hier hun spullen te verkopen.” Op dit moment draait de winkel nog deels op subsidie vanuit Den Haag en de gemeente Maashorst. Maar over een jaar moet de winkel winstgevend zijn en zelfstandig kunnen draaien. “De winkel moet na de zomervakantie echt helemaal staan en dan moeten we over een jaar zelf onze broek kunnen ophouden’’, vertelt Kivits.

"Deze winkel is echt heel bijzonder en een unieke kans voor mij.”