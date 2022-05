Mislukte liquidatie in Oudheusden: politie toont beelden van de schutter

Voor het eerst heeft de politie beelden gedeeld van de mislukte liquidatie in Oudheusden eind vorig jaar. Daarop is te zien hoe een onbekende man een auto onder vuur neemt. Er vielen geen gewonden. "Een wonder", vertelt de politie in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Op donderdag 2 december werd op de Tullenstraat in Oudheusden een man beschoten die thuiskwam van zijn werk. Hij had op dat moment net zijn witte bestelbus geparkeerd, niet ver van zijn huis.

Wonder

Toen de man wilde uitstappen klonken er meerdere schoten. Hij werd zelf niet geraakt, zijn auto wel. Volgens de politie is het 'een wonder' dat de man niet werd geraakt.

De politie stelt in Bureau Brabant, dat maandag in het teken stond van de mislukte liquidatie, dat het om een gerichte liquidatiepoging gaat. Dat valt onder meer op te maken uit de kogelinslagen in de auto van de man. Waarom de man een doelwit was, is onduidelijk.

Signalement

Inmiddels heeft de politie een signalement van de dader verspreid. Hij heeft een slank postuur, had mogelijk een joggingbroek aan, had een capuchon over zijn hoofd en droeg donkere schoenen met een dikke witte zool.

Wie de dader herkent of meer informatie heeft over de mislukte liquidatie, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.