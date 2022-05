Noodkreet van basisscholen: dringend tolken nodig voor Oekraïense kinderen

Basisscholen worstelen met de taalbarrière tussen Oekraïense kinderen en leerkrachten. Ze hebben daarom dringend behoefte aan tolken maar die blijken niet zo gemakkelijk te vinden. Onder meer basisschool De Toren in Zevenbergen roept tolken en vertalers op om zich te melden.

Op de school in Zevenbergen zitten veertig kinderen uit Oekraïne. Ze pikken de Nederlandse taal weliswaar snel op maar hun woordenschat is nog te beperkt om goed uit te vertellen wat er in ze omgaat. “Terwijl betekenisvolle communicatie juist met deze kinderen belangrijk is”, legt directeur Joke van Sliedregt uit.