Tweede verdachte opgepakt voor overval Mark Gillis: 'Nog steeds last van'

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de gewelddadige overval op Mark Gillis. Het gaat om een 42-jarige man uit Rosmalen. Eerder was al een 39-jarige man uit Den Bosch opgepakt. Een derde verdachte wordt nog gezocht. Gillis werd begin november overvallen bij zijn chalet in Ommel.

De verdachte uit Rosmalen is dinsdagochtend in een huis in Drunen van zijn bed gelicht.

Mark Gillis laat weten opgelucht te zijn. Hij werd dinsdagochtend door de politie op de hoogte gesteld. "Ik vind het heel fijn dat dit gebeurd is. De politie doet haar werk goed en ik heb er alle vertrouwen in dat ook de derde verdachte zal worden opgepakt."

Gillis werd flink toegetakeld, maar is inmiddels lichamelijk hersteld van de mishandeling. "Maar psychisch heb ik er nog steeds last van. Vooral 's avonds en 's nachts. Ik ben dan alleen en bij elk geluid word ik wakker." Hij zegt dat er daarom altijd beveiliging is als hij thuiskomt. "Die was er voor het incident ook wel eens, maar nu permanent. Hopelijk niet lang meer. Mocht het nodig zijn, dan kan ik ook op een alarmknop drukken, geen pretje allemaal."

Overval op Gillis

Mark Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. De recherche deed daarna uitgebreid sporenonderzoek. Een van die sporen leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de eerste verdachte. Zijn DNA leverde namelijk een match op in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Deze Bosschenaar zit nog vast.

De tweede verdachte kwam in het vervolgonderzoek in beeld. De politie laat weten dat het onderzoek nog 'onverminderd' doorgaat. Er wordt nog naar een derde verdachte gezocht.

Bureau Brabant besteedde ook aandacht aan de zaak: