Overval op Mark Gillis: man (39) langer vast en meer verdachten in beeld

Politie heeft meer verdachten in beeld voor gewelddadige overval op Mark Gillis.

De 39-jarige Bosschenaar die vorige week is aangehouden voor de overval op Mark Gillis blijft nog zeker twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag beslist. De politie kwam de man op het spoor na een DNA-match. De overval op Gillis vond plaats in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar bij zijn chalet in Asten.

De politie denkt te weten wie de andere verdachten zijn. Momenteel worden nieuwe sporen onderzocht die mogelijk tot nieuwe DNA-matches zouden kunnen leiden. Dat maakte de politie maandag bekend in het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant. Brute overval

Mark Gillis, bekend van de realityserie op tv over zijn familie, werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen. Dat gebeurde toen hij aankwam bij zijn chalet op het vakantiepark Prinsenmeer. Specialisten van de politie deden na de overval groot onderzoek in het chalet en in de directe omgeving. De sporen die daarbij werden gevonden leidde al tot de aanhouding van de 39-jarige man uit Den Bosch. Dat gebeurde na een check in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. De Bosschenaar werd in zijn huis aangehouden.