30 beroemde schilderijen opgehangen in het park (maar niet heus)

Dertig beroemde schilderijen hangen de komende maanden aan de hekken rond het Bredase stadspark Valkenberg. Toegegeven: het zijn niet de echte maar kopieën op ware grootte. De schilderijen uit Museum Prado in Madrid laten de relatie tussen Breda, Nederland en de Spanjaarden zien. Aanleiding is de komst van de Ronde van Spanje, La Vuelta, naar Breda. Op 21 augustus start en finisht een etappe van de wielerronde in de stad. In de video zie je hoe de topwerken erbij hangen.

