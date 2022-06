Als je kind haar zus doodt: 'Ik ben in één keer twee pareltjes verloren'

Tijdens de rechtszaak tegen Bouchra D. die eerder bekende dat ze in oktober vorig jaar haar zus Anouk met messteken om het leven had gebracht, kwamen woensdag ook de familieleden van de twee zussen aan het woord. Vader, moeder en een derde zus vertellen in wat voor onmogelijke situatie ze zitten, als je ene kind het andere kind heeft gedood.

Ze is nooit in tweestrijd geweest, zegt de moeder. "Ik ben in een keer twee pareltjes verloren, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn Bouchra weer terug zal komen in de maatschappij. Ondanks onze gebroken harten willen we weer plaatsmaken voor haar."

"Ik kon haar niet beschermen tegen haar zus."

Haar woorden staan in schril contrast met de verklaring van de vader van Anouk. "Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds in shock. Ik heb Anouk als vader tegen veel kunnen beschermen, maar niet tegen haar zus." Wat het onderzoek in het Pieter Baan Centrum ook over Bouchra zal uitwijzen: de vader gelooft niet er psychisch iets aan de hand is met haar. "Ik heb nooit iets aan haar gemerkt." Zijn woorden zijn dan ook hard: "Het mag niet zo zijn dat Bouchra over enige tijd weer in de maatschappij rond zal lopen. Er is geen straf te hoog voor deze laffe duivelse daad."

"Het is een spagaat: rouwen om Anouk en er zijn voor Bouchra."