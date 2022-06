Anouk werd met 88 steekwonden gedood door haar zus, die 'stemmen hoorde'

Het is een emotionele dag in de rechtszaal in Den Bosch waar Bouchra D. terecht staat voor het doodsteken van haar zus Anouk. Op de zitting werd duidelijk dat Anouk 88 steekwonden en 14 snijwonden had. In tranen vertelt Bouchra woensdag haar versie van wat er is gebeurd: "Het zijn stemmetjes in mijn hoofd."

Het is een timide, tengere vrouw die woensdag de rechtszaal binnenkomt. Bouchra D, die ervan verdacht wordt dat ze op 23 oktober vorig jaar haar zus Anouk in hun huis in Den Bosch heeft doodgestoken, gaat zonder iemand aan te kijken zitten. Haar donkere haren zitten in een knotje, ze draagt een grijze hoodie op een zwarte legging. Ze is bleek, bedankt bescheiden de bode die haar de zaal binnenlaat, maar kijkt niet naar de volle publieke tribune. Als de rechter bij de opening van de inhoudelijke zaak vraagt of Anouk is gestorven als gevolg van wat zij gedaan heeft, klinkt er zonder aarzeling een kort ‘ja’.

"Het zijn stemmetjes in mijn hoofd."

Er komen tranen als de rechter haar erop wijst dat het een belangrijke zaak is. “Het gaat erom dat we hier recht willen doen, aan het leven van Anouk en het gemis van haar familie en vrienden." De rechter gaat uitgebreid in op de relatie van de zussen. Of Bouchra wel eens uitgedaagd werd door haar zus. Maar niet in de mate dat ze haar wat aan zou willen doen, vertelt ze. Dan gaat het over het moment dat Bouchra haar wél aanviel. Ze kreeg het idee dat Anouk haar iets aan wilde doen. Toen ze terugkwam van een feestje kreeg ze het in haar hoofd. Bouchra: "Het zijn stemmetjes in mijn hoofd." Toen is ze in de overloop gaan zitten, met de rug tegen de muur. Waarom ze dat deed weet ze niet meer. Ze weet wel dat ze een mes vast had, wanneer ze het heeft gepakt weet ze niet meer. Maar het waren diezelfde stemmen die haar hadden gezegd om een mes te pakken. En diezelfde stemmen zeggen haar dat ze Anouk moet vermoorden.

"Daarna werd het zwart voor mijn ogen."