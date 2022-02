Zus die Anouk (20) doodstak en dat livestreamde in tranen bij rechtszaak

Bouchra D. in de rechtszaal (tekening: Adrien Stanziani).

De 21-jarige Bouchra D., die ervan verdacht wordt dat ze haar 20-jarige zus Anouk doodgestoken heeft, wordt beschuldigd van moord. De steekpartij werd gelivestreamd op Instagram. Sinds maandag wordt ze onderzocht in het Pieter Baan Centrum om te beoordelen of ze toerekeningsvatbaar is voor haar daad. Dat bleek woensdagochtend in de rechtbank in Den Bosch.

Anouk werd zaterdagavond 23 oktober in Den Bosch neergestoken. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de steekpartij in het eigen huis van de zussen is begonnen. Het slachtoffer kon nog het huis uit te vluchten en klopte bij de buren aan voor hulp. Daar ging de steekpartij verder en dat is ook de plek waar ze uiteindelijk overleed. Emotioneel weerzien

Het was een emotioneel weerzien voor Bouchra en haar familie en vrienden. Toen ze de rechtszaal in werd geleid door de politie zag ze familie en vrienden op de publieke tribune zitten. Onder haar mondkapje verscheen een glimlach en ze zwaaide naar hen. Tranen sprongen haar in de ogen. Kort daarna kwamen ook haar moeder en zus binnen. De vrouwen keken elkaar met betraande ogen aan. Bouchra gaf handkusjes in hun richting. Het moet een dubbel gevoel zijn voor de nabestaanden. De voorzitter van de rechtbank zei te begrijpen dat het moeilijk voor hen is om aanwezig te zijn. "Het gaat om een familieband. Er zijn hele ingewikkelde emoties en de rechtbank heeft daar begrip voor." Moord of doodslag

De officier van justitie vertelt in de rechtbank voorlopig uit te gaan van moord. Volgens de officier besefte de verdachte met tussenpozen wel degelijk wat ze deed. En het feit dat er 'meerdere steekvoorwerpen' zijn gehaald, duidt volgens haar op voorbedachte rade en dus op moord. De rechtbank die bepaalde dat ze langer blijft vastzitten, gaat voorlopig nog uit van doodslag. De verdachte zelf krijgt ook de kans om te reageren, maar schiet vol. “Het komt allemaal een beetje veel binnen”, zegt ze met een brok in haar keel. De verdachte wordt nu onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Almere. Op 13 april komt de rechtbank weer bij elkaar, opnieuw voor een proformazitting. Daarna volgt binnen drie maanden de inhoudelijke behandeling van de zaak.