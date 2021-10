Buurman van doodgestoken Anouk in tranen: ‘Ik heb haar niet kunnen redden’

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Buurman doodgestoken Anouk in tranen: ‘Ik heb haar niet kunnen redden’

Met tranen in zijn ogen kijkt Wilfred de Mug naar de bloemenzee voor het huis aan de Slagendreef in Den Bosch waar afgelopen zaterdag de 20-jarige Anouk werd doodgestoken. Wilfred is de buurman bij wie Anouk naar binnen vluchtte, nadat ze was neergestoken door haar zus. In het huis van Wilfred ging de steekpartij door, uiteindelijk overleed ze daar. “Het ging door merg en been.”

Eén keer wil hij zijn verhaal doen, maar daarna wil hij met rust worden gelaten. Hij wil niet zeggen wat er precies is gebeurd, uit respect voor de buren. Maar het was een hel, vertelt Wilfred: “Mijn vrouw probeerde nog te helpen, maar ik heb haar weggetrokken. We konden niks meer. Ik heb mijn gezin kunnen redden. We hebben onszelf opgesloten in de badkamer.” Intussen belde Wilfred met de politie. “Toen hoorden we vanuit de badkamer dat onze hond ook werd aangevallen. Mijn zoontje van acht plaste in zijn broek van angst. Ik heb tegen de politie gezegd dat ze de voordeur moesten intrappen en ons moesten komen redden”, vertelt hij.

“Sorry dat ik niks meer voor haar heb kunnen doen.”

Wat de aanleiding voor het conflict was, weet Wilfred niet. Hij leeft intens mee met de buren. “Ik wens ze heel veel sterkte”, zegt hij in tranen. “Sorry dat ik niks meer voor haar heb kunnen doen. Dat doet me heel veel pijn.”

Wilfred bij de bloemenzee voor het huis waar Anouk overleed.

Wilfred maakt zich grote zorgen om zijn twee kinderen: “Mijn zoontje van acht heeft het allemaal gezien. Die is helemaal getraumatiseerd. Hij zit sinds gisteren met messen in de tafel te steken. Hij heeft nog steeds geen slachtofferhulp gekregen. Dat duurt veel te lang.” Wilfred maakt een kruisje als hij stilstaat bij de bloemenzee voor het huis. In de straat staat de auto van Anouk nog geparkeerd. Ook daarop liggen bloemen. Het huis van Wilfred en dat van de buren is nog altijd afgezet met schermen en rood-wit lint. Wilfred en zijn gezin worden tijdelijk opgevangen in een hotel. “We zijn heel goed geholpen door gemeente, politie en de woningbouwverenging. In het hotel wordt heel goed voor ons gezorgd”, vertelt hij.

De 20-jargie Anouk (privéfoto familie.)

“We zaten al middenin een verhuizing.”

