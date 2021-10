Vrouw (21) die is opgepakt voor doodsteken zus blijft langer vastzitten

De 21-jarige vrouw uit Den Bosch die ervan verdacht wordt haar 20-jarige zus doodgestoken te hebben, blijft nog zeker twee weken langer vast zitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag bepaald. De verdachte streamde de steekpartij live op Instagram. Ze is opgenomen op een psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting Zaanstad.

Dinsdag wordt sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer.

Het 20-jarige slachtoffer werd zaterdagavond in een huis aan de Slagendreef neergestoken. Dat gebeurde rond half acht. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed aan haar verwondingen. Haar zus werd vlak daarna aangehouden.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de steekpartij in het eigen huis van de zussen is begonnen. Het slachtoffer vluchtte tijdens de steekpartij naar de buren. Dat is ook de plek waar ze uiteindelijk overleed aan de meerdere messteken. De aanleiding van de steekpartij is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang.

Beelden gestreamd

De verdachte streamde de steekpartij live op Instagram. Op social media ging daarna ook een 'hele heftige foto' rond. Het gaat om screenshots van het overleden slachtoffer. De politie riep zondag op om die beelden niet verder te delen. "Dit zijn hele nare beelden en verschrikkelijk om te zien", aldus de politie.

Hond raakte gewond

Bij de steekpartij raakte ook de hond van de buren zwaargewond. Die kreeg acht messteken in zijn lichaam. Het dier is zaterdagnacht met spoed geopereerd. Hij maakte het zondagochtend naar omstandigheden goed, laat de dierenambulance weten.

Beelden van vlak na de steekpartij: