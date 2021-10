Familie van door zus doodgestoken Anouk: 'Gitzwarte dag, geef ons rust'

De familie van de 20-jarige Anouk, die afgelopen zaterdag in Den Bosch werd doodgestoken door haar 21-jarige zus, vraagt om privacy en rust. Dat laat de familie woensdagochtend weten. De familie spreekt van een 'gitzwarte dag' en wil zich kunnen focussen op het afscheid van Anouk.

Een 'onbeschrijfelijk drama', zo noemt de familie het. Afgelopen zaterdag werd Anouk meerdere keren gestoken in haar woning in Den Bosch. Daar woonde ze samen met haar 21-jarige zus, die meteen daarna is opgepakt. Ze is opgenomen op de psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting Zaanstad.

Volgens de politie vluchtte Anouk tijdens de steekpartij naar de buren. Hulpdiensten waren er al snel, maar de hulp kwam te laat. "Anouk is die avond op een vreselijke manier om het leven gekomen", zo laat de familie weten. "Wat er exact is gebeurd en waarom, moet nog blijken uit verder onderzoek."

'Deel beelden niet'

De zus van Anouk streamde de steekpartij live op Instagram. Vervolgens gingen de beelden rond op sociale media en werd er een screenshot rondgestuurd waarop het lichaam van de overleden Anouk te zien was. De politie riep op om de heftige beelden niet verder te delen. Ook gaan er op social media verschillende verhalen rond over de aanleiding van de steekpartij.

De familie zegt te begrijpen dat het drama veel aandacht krijgt, maar roept met klem op 'om geen kwetsende beelden te delen en om geen voeding te geven aan allerlei geruchten en aannames'. "Uit respect voor en in het belang van Anouk en uit respect voor iedereen die door dit vreselijke drama getroffen is."

