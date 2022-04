Zus die Anouk doodstak en livestreamde had mogelijk psychische problemen

Bouchra D., die ervan wordt verdacht haar zus Anouk te hebben vermoord, komt misschien in aanmerking voor tbs. Dat is de conclusie na psychiatrisch onderzoek van het Pieter Baan Centrum. Dit kwam woensdagochtend in de rechtbank in Den Bosch naar voren bij een tussentijdse zitting. In juni is de inhoudelijke behandeling.

Anouk werd vorig jaar op zaterdagavond 23 oktober in Den Bosch neergestoken. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de steekpartij in het huis van de twee zussen is begonnen. Het slachtoffer kon ondanks de messteken nog het huis uit vluchten en klopte bij de buren aan voor hulp. Daar ging de steekpartij verder en dat is ook de plek waar ze uiteindelijk overleed.

Bouchra D. (21) livestreamde de steekpartij op Instagram. Deze beelden zijn daarna veelvuldig gedeeld op sociale media.

Psyschiatrisch onderzoek

De verdachte heeft enige tijd in het Pieter Baan Centrum gezeten voor psychiatrisch onderzoek. Het rapport is af, maar alleen de conclusie werd woensdag gedeeld door het Openbaar Ministerie: Bouchra D. komt misschien in aanmerking voor tbs. Dit betekent dat psychiatrische problemen invloed hebben gehad op de daad.

Veel kon de officier van justitie nog niet vertellen over het rapport, omdat alleen de conclusie met haar is gedeeld.

Videoverbinding

Bouchra D. was deze woensdag niet lijfelijk aanwezig in de rechtszaal. Via een videoverbinding vanuit het cellencomplex waar ze zit, kon ze de tussentijdse zitting wel volgen.

Op de vraag hoe het met haar gaat, zei ze: "De ene dag gaat beter dan de andere." De verdachte gaf aan het zwaar te hebben gehad in het Pieter Baan Centrum en pinkte een traan weg.

Justitie: moord

In januari was Bouchra wel in de Bossche rechtbank. Dat leidde tot emotionele taferelen, toen ook haar moeder en andere zus binnen kwamen. De vrouwen keken elkaar toen met betraande ogen aan.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Bouchra D. van moord. Volgens de officier van justitie besefte de verdachte met tussenpozen wat ze deed. En het feit dat zij 'meerdere steekvoorwerpen' heeft gehaald, duidt volgens de aanklager op voorbedachte rade en dus op moord. Ook wordt ze nu verdacht de hond van de buurman zo ernstig te hebben verwond, dat die eraan is overleden.

Uitspraak

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak staat gepland voor 1 en 3 juni. Later die maand doet de rechtbank uitspraak.

LEES OOK:

Zus die Anouk (20) doodstak en dat livestreamde in tranen bij rechtszaak

Buurman van doodgestoken Anouk in tranen: ‘Ik heb haar niet kunnen redden’

Dodelijke steekpartij Den Bosch gestreamd op Instagram, beelden gaan rond