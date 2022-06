Garagebox vol zware wapens: zes jaar cel voor man (40) uit Eindhoven

Een 40-jarige man uit Eindhoven is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, voor het opslaan van een 'ongekend grote hoeveelheid' wapens en munitie. In een garagebox midden in een Eindhovense woonwijk sloeg hij onder meer geweren, pistolen, revolvers, vuurwapens, kogelgeweren en een pistoolmitrailleur op voor een eerder veroordeelde wapenleverancier. De politie deed daar in augustus een inval.

De politie vond de spullen in augustus 2021 in een garagebox in Eindhoven, die de verdachte huurde. Naast alle wapens lagen er ook 28.247 stuks munitie.

De verdachte stelt in de rechtbank dat hij schulden had bij twee mannen en dat die zijn garagebox mochten gebruiken, in ruil voor kwijtschelding van de schulden. De rechtbank vindt dit 'volstrekt ongeloofwaardig'. Uit het bewijs blijkt namelijk dat de verdachte de spullen bewaarde voor een veroordeelde wapenleverancier.

In de garage lagen ook ruim 1100 hulpstukken en onderdelen van wapens. Hier kan de verdachte niet voor worden veroordeeld, omdat dit niet duidelijk op de tenlastelegging stond. Hij wordt ook vrijgesproken van het bezit van anderhalve kilo hasj. Het kan namelijk niet met zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte wist dat deze drugs in zijn garagebox lagen.

Wapens middenin woonwijk

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de verdachte lange tijd een enorme hoeveelheid wapens had opgeslagen in garage in een woonwijk. In een afgeluisterd telefoongesprek had de verdachte het zelfs over twee opslagplaatsen.

Het 'ongecontroleerde bezit' van de wapens en munitie brengt volgens de rechtbank grote risico's met zich mee voor de veiligheid van de omwonenden, die zich van geen kwaad bewust waren. De rechtbank rekent het de verdachte dan ook zwaar aan dat hij de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit faciliteerde met het opslaan van de wapens.

De inval was donderdagnacht 19 augustus: