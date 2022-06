Pandjesbazen moeten aan de bak: huurhuizen voor 2030 naar energielabel D

Huurhuizen moeten vanaf 2030 minimaal energielabel D hebben, anders mogen ze niet meer verhuurd worden. Dat betekent dat verhuurders aan de bak moeten: niet alleen woningbouwverenigingen, maar ook particuliere pandjesbazen. Een van hen is Chiel Konings (32) uit Den Bosch en hij vindt dat de gevolgen wel te overzien zijn: "Het is redelijk makkelijk te realiseren door bijvoorbeeld triple glas te plaatsen of een spouwmuurisolatie, dan zit je al snel op D."

Sanne Hoeks Geschreven door

In Nederland staan zo'n 580.000 huurwoningen met een slecht energielabel. Hoeveel er daarvan in Brabant staan is niet bekend. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een pand is. Eerder werd bekend dat kantoorpanden die groter zijn dan 100 vierkante meter al vóór 2023 al energielabel C moeten hebben. Voor huurhuizen is het label D in 2030. Een van de manieren om dat te bereiken is een pand isoleren, waardoor de energierekening van de huurder omlaag gaat. De verhuurders kunnen waarschijnlijk subsidie krijgen.

"Particuliere verhuurders komen pas in actie als de tijd dringt."

Hugo Breuers heeft een energieadviesbureau en is bestuurslid van de beroepsorganisatie voor energieadviseurs. Volgens hem komt de maatregel voor woningcorporaties niet als een verrassing. "Dit speelt al langer en de meeste woningcorporaties hebben al een plan op tafel liggen. Wij adviseren hen hier al een tijdje over." Voor de particuliere verhuurders is het wel nieuw. "Maar we hebben nog geen vragen gehad. Het is ook wel een eigenschap van particuliere verhuurders om altijd even af te wachten en pas in actie te komen als de tijd dringt."

"De regels worden steeds strenger en dan blijf je bezig."

Toch komt het voor pandjesbaas Chiel Konings niet uit de lucht vallen. "Ik zie bij collega-beleggers dat ze door de hoge gasprijzen ineens heel bewust bezig zijn met verduurzaming. Zelf ben ik daar al zo'n drie jaar mee bezig. Veel banken verstrekken namelijk alleen een hypotheek als je kunt aantonen hoe je binnen een jaar naar label D gaat." Volgens Konings is energielabel D niet zo moeilijk. Daarom kun je volgens hem net zo goed gelijk doorpakken. "Vaak knap je panden één keer in de vijftien jaar helemaal op. Als je het nu doet kun je dus net zo goed naar label A gaan. De regels worden steeds strenger en dan blijf je bezig." De grootste uitdaging komt volgens Konings kijken bij de huurders. "Als je er zelf woont kun je zeggen: ik ga even op een camping wonen en dan ga ik een maand verbouwen. Maar met verhuur is dat lastiger, je hebt echt de medewerking van de huurders nodig."

"Om naar energielabel D te gaan, ben je per pand zo'n 10.000 euro kwijt."