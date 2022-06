Corné is ongeneeslijk ziek en fietst met zijn kinderen Alpe d'HuZes

Alle deelnemers van Alpe d'HuZes leggen met hun eigen verhaal de tocht naar boven af. Zo ook Corné Janssen (52) uit Oisterwijk, die gesteund door een team van vijftig mensen naar boven trekt. Hij heeft een ongeneeslijke vorm van kanker en hoopt dat er met het opgehaalde geld uiteindelijk een behandeling voor zijn ziekte komt. Onder meer zijn vrouw en vier kinderen maken met hem de zware tocht.

Team Janssen is tijdens het grote evenement in Frankrijk niet te missen. Te herkennen aan lichtblauwe shirtjes met daarop een kleine afbeelding van Corné, juicht een vijftigtal mensen Corné aan. Met acht anderen, onder wie zijn vrouw en vier kinderen, fietst hij donderdag naar de top. "Als we echt niet meer kunnen, helpen ze ons omhoog. Dat maakt het extra speciaal", vertelt de dochter van Corné.

Dat het de GIST-variant is, betekent voor Corné dat de tumoren met medicatie kunnen worden ingekapseld. Daardoor worden ze niet groter en ontstaan er mogelijk ook geen nieuwe tumoren. "Zolang het is ingekapseld, heb ik in ieder geval meerdere jaren te leven."

"Het zijn sarcomen, die zijn niet te behandelen", vertelt Corné. Een dag later kwam uit onderzoek dat het een GIST-variant was. "Dat is een zeldzame vorm, 350 mensen per jaar krijgen die. De meesten zijn allemaal dik over de zestig jaar oud."

De Oisterwijker ontdekte dat hij ongeneeslijk ziek is, toen hij vorig jaar met hevige buikpijn werd opgenomen in het ziekenhuis. In eerste instantie werd aangenomen dat het een blindedarmontsteking was, maar al snel bleek het om tumoren in zijn maag en darmen te gaan.

Terwijl Corné bij de finish van het evenement praat over zijn ziekte, kijken zijn kinderen met tranen in de ogen toe. "Het is heel heftig", zegt zijn dochter Amber. "Maar hij is superpositief en dat zijn we allemaal. Ook met zo'n evenement als dit. Dat we hier zijn met zoveel mensen die ons aanmoedigen. Dat is geweldig. Echt geweldig."

Het gezin heeft flink getraind voor deze editie van Alpe d'HuZes. Het heeft ze nóg hechter gemaakt, vertellen de kinderen. "We maken mooie herinneringen voor later. Daar moeten we toch ook over nadenken."

Op de vraag hoe het is om zijn eigen kinderen zo emotioneel te zien, komt geen antwoord meer van Corné. Ook hij vecht nu tegen de tranen en kan geen woord meer uitbrengen. Daarop volgt luid gejuich en geklap van team Janssen, dat hem vanaf de zijkant steunt tot aan de top van deze beklimming.

