'Spookgarage' van 20 miljoen staat na een jaar nog steeds bijna leeg

Het wil maar niet lukken automobilisten te verleiden om in de peperdure parkeergarage aan de Aalsterweg in Eindhoven te parkeren. De opening was een jaar geleden en nog steeds is het een spookgarage. De afgelopen maanden parkeerden gemiddeld 29 mensen per dag hun auto in de garage met vijf verdiepingen. “De cijfers stijgen minder dan ik had gehoopt", zegt verantwoordelijk wethouder Monique List.

612 plekken blijven elke dag leeg. “De cijfers stijgen, maar ze stijgen wel heel weinig. Daar ben ik eerlijk in”, zegt wethouder List. De wethouder doelt daarmee op de balans die Omroep Brabant opmaakte. Na een half jaar bleek dat gemiddeld 25 mensen per dag hun auto in de Park & Ride Genneperparken parkeerden. Corona kon in december nog als oorzaak worden aangewezen. Geen evenementen, thuiswerken, sportverenigingen hadden weinig bezoekers en het centrum had relatief weinig winkelend publiek. De vraag is waarom de mensen dan de afgelopen maanden nog steeds weg blijven. “We weten dat het vinden van een P+R altijd een tijdje duurt. Daar moet op een gegeven moment een stijgende lijn komen.” Daarnaast is de parkeergarage juist voor de toekomst zegt de wethouder. Als er steeds minder auto’s in de binnenstad mogen komen.

"Het centrum van Eindhoven is nog te makkelijk te bereiken."

Wie bij de Park & Ride parkeert, kan daarna verder met de bus, deelscooter of elektrische fiets naar het centrum. Verkeersdeskundige Peter van der Waerden van de TU/e denkt dat mensen juist hierdoor geen gebruik maken van de parkeergarage. “Het maken van een overstap van je eigen auto naar bijvoorbeeld een bus of een scooter is toch een drempel. Vooral als je daarvoor aparte kaartjes moet kopen." Daarnaast is het centrum van Eindhoven nu te makkelijk te bereiken, vindt hij. "En er zijn ook voldoende parkeerplekken in parkeergarages en op straat.” Volgens Van der Waerden moet de gemeente gerichter adverteren en een service aanbieden. “Bijvoorbeeld de auto wassen terwijl je aan het winkelen bent. Of dat je aankopen na het shoppen bij de parkeergarage worden afgeleverd.” De verkeersdeskundige adviseert verder dat parkeertarieven in het centrum flink omhoog zouden kunnen. Dan wordt goedkoper parkeren bij de P+R vanzelf aantrekkelijker.

"Als de aantallen over vijf jaar nog zo zijn, kun je zeggen dat het misschien mislukt is."

Wethouder List verwacht dat het binnenkort beter wordt. "Vanaf de zomer moeten de cijfers gaan stijgen. Dan begint bij ons het 'feestseizoen' met veel evenementen, zoals Guus Meeuwis. En in het najaar met de Dutch Design Week, GLOW." Maar als de cijfers niet harder gaan stijgen, is er echt een probleem. "Als het zo langzaam blijft stijgen, ga ik mij echt zorgen maken. Dan moeten we die communicatie anders gaan doen. Dan moeten we een heel goede analyse maken met misschien wel een enquête onder bezoekers. Waarom men daar niet parkeert. Als de aantallen over vijf jaar nog zo zijn, dan kun je misschien zeggen dat het mislukt is. Dat ga ik nu niet zeggen."