Viroloog Marc van Ranst over Helmonds raadslid: 'Positie onhoudbaar'

De Belgische viroloog Marc van Ranst vindt dat het Helmonds Forum voor Democratie-raadslid Manfred Smol niet langer raadslid kan zijn. Aanleiding is het nieuws dat Smol onder een valse naam Mark Rutte en Hugo de Jonge met nazi-kopstukken vergeleek. Ook Van Ranst moest het ontgelden, hij werd onder meer een 'sluipmoordenaar' en 'lafaard' genoemd door Smol.

De nummer twee van Forum voor Democratie in Helmond gebruikt sinds begin dit jaar een account op Twitter, waarop hij onder zijn eigen naam zijn mening deelt over de politiek en media. Op een tweede account is hij een stuk uitgesprokener, zo bleek uit onderzoek van Omroep Brabant. Zo deelt hij tientallen bewerkte foto's waarop Mark Rutte en de Hugo de Jonge als nazi's te zien zijn. Ook wenst hij hen een nare dood in Siberië toe. Dat laatste werd ook viroloog Van Ranst toegewenst.

Oude bekende

Van Ranst geeft aan het account wel te kennen. "Die persoon heb ik al een hele tijd geblokkeerd", zo laat hij aan Omroep Brabant weten. Erg schrikken deed hij niet toen hij de tweets las. "Spijtig genoeg krijg ik zulke berichten elke dag." Aangifte doet hij dan ook niet, dat doet hij alleen bij doodsbedreigingen door mensen die eenvoudig te achterhalen zijn.

Wel vindt hij dat Smol na dit nieuws niet langer raadslid kan zijn. "Zijn positie is onhoudbaar geworden", aldus Van Ranst. De kwalificaties richting Rutte en De Jonge noemt hij 'compleet onrespectvol': "FvD kan beter die man even laten tot bezinning komen."