Rutte en De Jonge als nazi-kopstukken op Twitteraccount van Forum-raadslid

Manfred Smol, gemeenteraadslid voor Forum voor Democratie in Helmond, vergelijkt op Twitter politici als Mark Rutte en Hugo de Jonge met nazi-kopstukken. Ook wenst hij hen een nare dood in Siberië toe. Dat doet hij niet op zijn officiële Twitteraccount, maar op een ander account dat Omroep Brabant op het spoor kwam.

Smol, de nummer twee van Forum in Helmond, gebruikt sinds begin dit jaar een account op Twitter, waarop hij onder zijn eigen naam zijn mening deelt over de politiek en media. Er bestaat echter nog een tweede account. Dat gebruikt hij al sinds 2010 en hierop is hij (onder een valse naam) een stuk uitgesprokener. Omroep Brabant stelde vast dat het account van Smol is omdat hij hierop in 2015 publiekelijk zijn telefoonnummer deelde met een helpdeskmedewerker van Sunweb. Dat nummer gebruikt hij tot op de dag van vandaag.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een lokale politicus opvalt door socialmediagebruik. Vlak voor de verkiezingen was het de beurt aan Jan van Eerd, de nummer 2 op de lijst van Forum voor Democratie in Eindhoven. Hij bedreigde Tweede Kamerlid Kuzu (DENK) en noemde Hugo de Jonge 'massamoordenaar' op Twitter.

Het nieuws zorgde voor opschudding en Forum voor Democratie stelde een onderzoek in, maar Van Eerd werd niet van de lijst gehaald. Het is onduidelijk hoe het met het onderzoek staat. Van Eerd is niet in de raad gekozen maar werkt sinds de verkiezingen wel als commissielid voor zijn partij in Eindhoven.

'Bloed aan hun handen'

De uitlatingen van Smol zijn vergelijkbaar met die van Van Eerd. Hij post regelmatig foto's van Hugo de Jonge en Mark Rutte in nazi-uniform. Beiden hebben volgens Smol 'bloed aan hun handen' vanwege de aanpak van de coronacrisis. Ook vergelijkt hij de werkwijze van Rutte met die van nazi-minister Joseph Goebbels. Hij doet dit in tientallen tweets persoonlijk gericht aan de politici.