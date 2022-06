Helmondse politiek veroordeelt tweets raadslid: 'Walgelijke uitlatingen'

Meerdere partijen in de Helmondse gemeenteraad hebben met afschuw gereageerd op de tweets van Forum voor Democratie-raadslid Manfred Smol. Omroep Brabant onthulde donderdag dat Smol onder een valse naam een Twitteraccount beheerde waarop hij onder andere plaatjes van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge in nazi-uniformen plaatste.

Naast de bewerkte foto's van Rutte en De Jonge waren er op het account meerdere scheldkanonnades van Smol te lezen richting PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken en de Belgische viroloog Marc van Ranst. Zijn woede richtte zich vooral op de aanpak van de coronacrisis, die hij vergeleek met de werkwijze van de nazi's.

Omroep Brabant stelde vast dat het account van Smol is omdat hij hierop in 2015 publiekelijk zijn telefoonnummer deelde met een helpdeskmedewerker van Sunweb. Dat nummer was toen ook al van Manfred Smol, zo blijkt uit data van de Kamer van Koophandel. Als je het nummer vandaag belt, krijg je nog steeds Smol aan de lijn. De politicus zelf ontkende eerder tegenover Omroep Brabant het twitteraccount te beheren. Inmiddels is het account wel gesloten.

'Niet mee samenwerken'

Lonneke Maraczi, fractievoorzitter van de SP in Helmond is duidelijk: als de tweets inderdaad door Smol geplaatst zijn is dat ontoelaatbaar. "Met dit soort personen wil ik in ieder geval niet in één raad zitten en al helemaal niet samenwerken. We kunnen deze walgelijke uitlatingen niet tolereren en we mogen dit nooit normaal gaan vinden."

Annegien Wijnands van de PvdA Helmond deelt die mening: "De uitspraken die jullie hebben opgetekend vanuit het Twitteraccount kunnen niet door de beugel. Mochten deze inderdaad van Manfred Smol afkomen dan is het extra verontrustend dat een gekozen volksvertegenwoordiger zulke woorden gebruikt naar collegapolitici toe."

'Rectificatie eisen'

Alle partijen houden een kleine slag om de arm, omdat Smol zelf fel blijft ontkennen de tweets geplaatst te hebben. Locoburgemeester Erik de Vries zei donderdag graag 'zijn kant van het verhaal' te willen horen in een persoonlijk gesprek met Smol.

Het CDA in Helmond geeft aan bedenkingen te hebben bij de stelligheid van de FvD'er. "Als ik Dhr. Smol zou zijn en het is niet mijn Twitteraccount zou ik per direct een onderzoek en een rectificatie eisen", aldus fractievoorzitter Pieter Vervoort. "Als het wel zijn twitter account is dan willen wij als CDA fractie Helmond met personen die zo'n gedachtegang hebben niet samenwerken."

Fvd doet Onderzoek

Forum voor Democratie Helmond heeft zelf inmiddels ook gereageerd met een kort statement op Twitter. Hierin staat dat de partij van mening is dat de uitspraken 'niet door de beugel kunnen' en hier afstand van neemt. Naar de rol van Smol wordt door Forum onderzoek gedaan: 'Wij doen niet mee aan trial by media'.