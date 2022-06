Twitteraccount verwijderd na ophef over Rutte en De Jonge in nazi-uniformen

Het Twitteraccount waarop het Helmondse Forum voor Democratie-raadslid Manfred Smol plaatjes van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge in naziuniformen had geplaatst, is inmiddels verwijderd. Omroep Brabant onthulde donderdag dat Smol onder een valse naam het Twitteraccount beheerde. Locoburgemeester Erik de Vries wil het gesprek aangaan met Smol om zijn kant van het verhaal te horen.

Smol vergeleek de politici met nazikopstukken en wenste hen ook een nare dood in Siberië toe. Ook PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken en de Belgische viroloog Marc van Ranst moesten eraan geloven. Laatstgenoemde noemde de positie van Smol eerder ' onhoudbaar' door de anonieme scheldpartijen.

Foto: Twitter Manfred Smol.

Smol deed zijn uitlatingen op een anoniem account, dat hij naast zijn officiële account gebruikt. Het officiële account opende hij vlak voor de verkiezingen eerder dit jaar, het anonieme account gebruikt hij al sinds 2010. Omroep Brabant stelde vast dat het account van Smol is omdat hij hierop in 2015 publiekelijk zijn telefoonnummer deelde met een helpdeskmedewerker van Sunweb. Dat nummer was toen ook al van Manfred Smol, zo blijkt uit data van de Kamer van Koophandel. Als je het nummer vandaag belt krijg je nog steeds Smol aan de lijn. Smol ontkent desondanks dat het account van hem is. Het account is donderdagmiddag wel plotseling verwijderd.

Locoburgemeester De Vries (Foto: Gemeente Helmond).