Forum onderzoekt opruiende uitspraken kandidaat-raadslid

Forum voor Democratie onderzoekt de uitlatingen van kandidaat-raadslid Jan van Eerd. Van Eerd staat op plek twee voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven. Omroep Brabant onthulde maandag dat hij op social media onder andere Kamerlid Kuzu van DENK bedreigd heeft.

Tegen Kuzu zei Van Eerd 'Je gaat zelf weg of we trappen je weg'. Ook de voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge moest het ontgelden, hij werd 'seriemoordenaar' en 'Hugo Mengele' genoemd. Premier Mark Rutte noemde Van Eerd een 'minderwaardig mens' zonder compassie.

'Trial by media'

Een woordvoerder van Forum laat weten dat de uitingen in de screening van Van Eerd niet naar voren zijn gekomen. "We zullen met de betreffende kandidaat spreken en zelf uitzoeken wat er precies is gebeurd, maar werken niet mee aan 'trial by media'. Als inderdaad blijkt dat er bedreigende teksten zijn geuit, dan nemen we daar als partij als vanzelfsprekend afstand van", aldus Forum.

Rik Thijs, lijsttrekker van GroenLinks in Eindhoven is verbolgen over het nieuws. "Is iemand die deze uitspraken en bedreigingen doet straks onderdeel van onze gemeenteraad? Welke partijen willen er nog meer opheldering?", schrijft hij op Twitter.

