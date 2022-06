Duizend krioelende muizen in rijtjeshuis Oudenbosch zijn allemaal gevangen

Buurtbewoners van het rijtjeshuis in Oudenbosch, waar vorige maand meer dan duizend muizen werden ontdekt, kunnen opgelucht ademhalen. De ongediertebestrijding heeft de afgelopen dagen de laatste muizen weggehaald en bestreden. Dat zegt een woordvoerster van de gemeente Halderberge donderdag tegen Omroep Brabant.

Vooral de ongediertebestrijders, een schoonmaakbedrijf en de GGD moesten flink aan de bak. “Er zijn de afgelopen dagen veel stappen gezet. Als het goed is moeten alle muizen nu weg zijn”, zegt gemeentewoordvoerster Marjolein Bömer-Coppens. “De schoonmaak van het huis is nog in volle gang.”

"De muizen zijn een gevaar voor de gezondheid."

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming stapte eind mei het huis in de wijk Albano binnen en werd meteen bedolven onder de piepende diertjes. De bewoonster had een deel van de muizen verzameld in opgestapelde plastic dozen en kooien. Maar nog veel meer muizen liepen gewoon vrij rond door het huis. De inspectiedienst nam zo’n vijfhonderd muizen in beslag. De andere helft kon niet meteen gevangen worden. Dat zorgde opnieuw voor onrust onder de wijkbewoners. Ze waren bang dat de diertjes zich zouden blijven voortplanten. Buurtbewoner Alex Schrauwen noemde de situatie ‘walgelijk en een gevaar voor de gezondheid’. Schrauwen en zijn buurtgenoten klaagden de afgelopen jaren meerdere malen bij de gemeente over een muizen- en rattenplaag én over de indringende ammoniaklucht in de wijk.

"Inmiddels is een deel van de woning ontruimd."

Hij is dan ook blij dat het huis wordt schoongemaakt. “Als het goed is, komt het nu helemaal in orde”, zegt Schrauwen vol vertrouwen. “Inmiddels is een deel van de woning ontruimd. Twee dagen lang heeft er een grote container voor de deur gestaan. Ook staat de bewoonster nu onder toezicht.” Woordvoerster Bömer-Coppens bevestigt dat de bewoonster voorlopig begeleid wordt. De gemeente Halderberge zegt in de toekomst alert te blijven op meldingen van instanties en inwoners om snel in te kunnen grijpen bij mogelijk vergelijkbare situaties. LEES OOK: Buurt over muizenhuis Oudenbosch: 'In de straat hangt een penetrante lucht'