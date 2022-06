Noortje en Nico boeren steeds natuurvriendelijker: 'Het voelt goed'

Noortje Krol en Nico Miedema zijn met hun melkveebedrijf De Waaistap in Heeswijk-Dinther aan het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw. Ze proberen bij hun werk zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur. Precies wat de provincie graag ziet. Ze melken 250 koeien en hebben 154 hectare grond. "Ik dacht: daar moeten we iets mee."

De koeien staan lekker in de wei, dus in de stallen is er ruimte om wat klusjes te doen. Noortje wordt daarbij geholpen door haar tweejarige dochter. Sinds 2019 is hun bedrijf steeds natuurvriendelijker geworden. Een bewuste keuze, maar niet zonder slapeloze nachten.

"Ik dacht eerst dat ons bedrijf nooit geschikt zou zijn voor een omschakeling."

Noortje las een artikel in het blad van de agrarische natuurvereniging dat haar aan het denken zette. "De provincie gaf een subsidie voor het maken van een omschakelplan. Ook zouden we dan een coach krijgen die ons daarbij kon helpen. Ik dacht eerst dat ons bedrijf nooit geschikt zou zijn voor een omschakeling, maar het liet mij toch niet los."

Ze waren daarvoor al voorzichtig begonnen: de koeien weer naar buiten die al tien jaar binnen stonden. "Het klinkt misschien gek, maar toen zagen we het binnenhouden van de koeien allemaal als echt de beste manier van boeren. Goed zicht op je dieren en hun gezondheid, goede controle op de hoeveelheid fosfaat en stikstof en je kan ze zo optimaal voeren. Een moderne boer houdt zijn dieren binnen, was toen het uitgangspunt." Toch kozen ervoor om hun koeien zoveel mogelijk buiten te laten lopen. Wat hen over de streep trok is het feit dat er in de natuur steeds minder verschillende soorten dieren en planten voorkomen. "Het evenwicht wordt steeds slechter, we hebben echt een biodiversiteitscrisis. Zo helpen we de wereld echt naar de knoppen. Als melkveehouders hebben we heel veel grond in beheer en moeten we dus ook onze verantwoordelijkheid nemen."

"Kruidenrijk gras, zit daar wel voldoende eiwit in?"

Maar die verantwoordelijkheid komt niet zonder risico. Noortje en haar man zaaiden bijvoorbeeld kruidenrijk grasland. Goed voor insecten boven de grond, maar ook voor het leven onder de grond. "Regulier gras kennen we door en door. Maar dat kruidenrijke gras, heeft dat wel dezelfde opbrengst en zit er genoeg eiwit in?" Daarnaast is het zaaizaad duurder en mag je geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Allemaal risico's die Noortje en haar man toch graag wilden nemen.

Het kruidenrijke gras heeft diepere wortels, goed voor het bodemleven (Foto: Tessel Linders)

De koeien veel naar buiten. Ingezaaide bloemenranden. Kruidenrijk grasland. Geen bestrijdingsmiddelen. Bijna geen kunstmestgebruik meer. Het bevalt inmiddels goed. Maar ze zijn er nog niet. Ze willen graag nog wat stukjes grond pachten om daar gras op te laten staan dat als hoofdfunctie natuur heeft, maar ook aan de koeien gevoerd kan worden.

"Het is van de zotte dat we nu gehakseld stro uit Spanje halen."

"Het is van de zotte dat we nu gehakseld stro uit Spanje of hooi uit Frankrijk halen om aan de koeien te geven. Maar dat is nu nog goedkoper dan het zelf te telen als we niet weten wat het oplevert. Toch willen we het gaan proberen. Veel beter voor de biodiversiteit en zo maken we meteen een korte voerketen."