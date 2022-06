Misbruik door chauffeur, en nu dreigt sluiting voor kinderopvang

Het doek lijkt te vallen voor kinderopvang De Madelief in Tilburg-Noord. In maart werd de chauffeur van de opvang opgepakt voor misbruik van een minderjarige. Toen gemeente en GGD naar aanleiding daarvan een controle uitvoerden, bleek er nog veel meer mis bij de kinderopvang. Ouders zitten nu met de handen in het haar. Zij hebben nog vertrouwen in het personeel en weten niet waar ze anders met hun kinderen heen zouden moeten.

Opvang De Madelief is een buitenschoolse opvang voor kinderen met een 'rugzakje'. De cliëntjes passen vanwege hun zorgvraag niet op een normale opvang. De eigenaresse heeft geen ervaring in de zorg, maar startte in november de opvang op omdat de vorige opvang van de 21 kinderen failliet ging. Tot maart leek alles goed te gaan.

"Het personeel was er kapot van."

De chauffeur die de kinderen rondreed, wordt ervan verdacht zich vergrepen te hebben aan een van de meisjes. Hij werd betrapt tijdens een rit door een oplettende voorbijganger en de politie arresteerde hem op de opvang. "Hij was in dienst bij de opvang, maar ook bij een ander vervoersbedrijf en had een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)", vertelt ouder Ad Adriaensen. "Het overige personeel was er kapot van." De ouders van de 21 kinderen op Opvang De Madelief nemen de rest van het personeel niets kwalijk. "Het slachtoffertje zit hier ook nog altijd", vertelt Raimonda Theeuwes. Haar twee zoons gaan ook dagelijks naar De Madelief. "Ik heb begrepen dat de gemeente Tilburg wel vindt dat de opvang iets te verwijten valt en dat is niet fair. Hoe hadden ze dit moeten zien aankomen?"

"Ik zie mijn zoon juist vooruit gaan hier."

Naar aanleiding van het misbruikincident voerden de gemeente Tilburg en GGD een controle uit bij de Madelief. Volgens de gemeente waren VOG's niet op orde, er ontbreekt gecertificeerd personeel, evenals zorgplannen en calamiteitenbeleid. De kinderen zouden verder onvoldoende vooruitgang in hun ontwikkeling boeken. "Maar ik zie mijn zoon juist vooruit gaan, hij communiceert veel beter", vertelt Raimonda. Volgens Ad wordt de Madelief te snel en ten onrechte 'de nek omgedraaid'. "De grote Tilburgse zorgverlener Amarant hielp, maar heeft nu ook de handdoek in de ring gegooid." Amarant laat weten dat ze zelf te weinig vooruitgang zagen bij de Madelief, ondanks de inzet van een beleidsmedewerker. Daarom gaat Amarant haar zes cliëntjes nu toch elders opvang aanbieden. "Wij zien geen perspectief meer."

"Speciale opvang is schaars en naar de normale kan hij niet."

Met de gemeente Tilburg en Amarant die afhaken is het volgens de ouders ondoenlijk voor Opvang de Madelief om nog aan nieuw personeel te komen en de boel draaiende te houden. "Met zoveel onzekerheid en zoveel vacatures, ga je hier niet aan beginnen", zegt Ad. Zijn zoon moet dus waarschijnlijk naar een andere opvang. "Waar dan? Die plekken zijn schaars en naar de normale kinderopvang kan hij niet." Ook Raimonda maakt zich er grote zorgen over. "Straks moeten ouders gedwongen thuisblijven."

"Je haalt ze liever niet uit hun vertrouwde omgeving."

De gemeente en Amarant zeggen het niet zover te willen laten komen. Ze betreuren dat ze de samenwerking met Opvang de Madelief moeten stoppen. "Deze kwetsbare kinderen haal je liever niet uit hun vertrouwde omgeving en we twijfelen ook niet aan de betrokkenheid van het personeel. Maar ze verdienen wel een veilige omgeving en goed geschoold personeel."