Rico Verhoeven tegen Hesdy Gerges in eerste editie 'Hit It'

Kickbokser Rico Verhoeven neemt het op zaterdag 29 oktober tijdens het 'Hit It' evenement in Ahoy Rotterdam op tegen Hesdy Gerges. Voor Verhoeven is het zijn eerste wedstrijd sinds hij in oktober vorig jaar met succes zijn wereldtitel zwaargewicht verdedigde tegen Jamal Ben Saddik.

ANP Geschreven door

Verhoeven en Gerges stonden al eens eerder tegenover elkaar tijdens Glory 77, waar Verhoeven de partij winnend afsloot. Gerges viel destijds op het laatste moment in voor de geblesseerde Ben Saddik. "Ik ben sowieso geen wegloper of opgever en pakte de uitdaging aan. Achteraf misschien te enthousiast. Ik had maar tien dagen voorbereiding. Dus let op mijn woorden: met een tien keer zo lange voorbereiding wordt het dit keer een heel ander verhaal. Dit wordt een knalpartij", zegt Gerges.

"Hesdy weet wat knokken is."