Doodsbedreiging of belediging? Haattweets zijn vaak moeilijk te bestraffen

Manfred Smol, het Helmondse Forum voor Democratie-raadslid, vergeleek Mark Rutte en Hugo de Jonge op Twitter met nazi-kopstukken. Daarnaast gunde hij de politici een nare dood in Siberië. Het Twitteraccount dat Smol onder een fake-naam gebruikte, is inmiddels verwijderd en de Helmondse afdeling van de partij onderzoekt de uitlatingen. Maar hoe strafbaar zijn deze uitspraken via social media?

Evie Hendriks Geschreven door

“Eén ding is duidelijk: bedreiging is strafbaar", legt rechtspsycholoog Peter van Knoppen uit. "Maar de vraag is of je kunt aantonen dat het een serieuze bedreiging is die iemand daadwerkelijk kan uitvoeren.”

"Je zou kunnen zeggen dat dit buiten zijn macht ligt en dat het dus geen directe bedreiging is."

Het FVD-raadslid wenste premier Mark Rutte en Hugo de Jonge een dood in Siberië toe, maar volgens de rechtspsycholoog is er een verschil tussen wensen en bedreigen. “Van deze uitspraken zou een advocaat kunnen zeggen dat dit buiten zijn macht ligt en dat het dus geen directe bedreiging is.” De vergelijkingen die Smol maakte met nazi-kopstukken zouden volgens de deskundigen onder belediging, smaad of laster kunnen vallen. Bij deze strafbare feiten kunnen geldboetes worden opgelegd die tot in de duizenden euro’s kunnen oplopen. In enkele gevallen krijgen daders een gevangenisstraf van een paar maanden.

"Rutte en andere politici hebben wel wat anders aan hun hoofd."