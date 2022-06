Twee doden in huis Den Bosch zijn waarschijnlijk de bewoners

De twee doden die donderdagavond in een huis in Den Bosch werden gevonden, zijn waarschijnlijk de bewoners van het huis aan de Zesde Reit. Dat meldt de politie vrijdagochtend. Volgens buurtbewoners gaat het om een moeder en een dochter.

"We houden er sterk rekening mee dat het gaat om de bewoners, maar we hebben de identiteit van deze mensen nog niet kunnen vaststellen", aldus de politie. Een misdrijf wordt niet uitgesloten, meldt ze ook. Op dit moment is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Ale scenario's worden daarom door de politie nog opengehouden.

Een buurtbewoner meldde aan het begin van de donderdagavond bij de politie dat de bewoners van het huis al langere tijd niet meer waren gezien. Toen agenten poolshoogte gingen nemen, besloten ze het huis binnen te gaan. Dit onder meer op basis van de verklaring van de buurtbewoner.

Lagen al langere tijd in huis

Binnen vonden de agenten de levenloze lichamen van twee personen. Zij lagen daar langere tijd, zo is uit onderzoek gebleken. Het forensisch onderzoek in het huis werd in de loop van de nacht afgerond.

