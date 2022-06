Ara-mysterie nog steeds niet opgelost: ‘Hij heet nu Bas’

Het mysterie van de gevonden blauw-gele ara is nog steeds niet opgelost. Huub van Overdijk ving het dier eind mei in Vlijmen, maar zijn baasje is nog niet gevonden. De papegaai, die inmiddels de naam Bas heeft, wordt daarom voorlopig opgevangen bij Huub thuis.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Huub past al lange tijd voor iemand die op vakantie is op een aantal ara's in Haarsteeg. Toen hij eind mei werd gebeld dat er een papegaai op het dak van een huis in Vlijmen zat, dacht hij dat er misschien een was ontsnapt. Dat bleek niet het geval en dus begon de zoektocht naar het baasje. In de tussentijd meldden twee papegaai-eigenaren zich bij hem, maar in beide gevallen bleek het ringnummer niet overeen te komen. Een van hen was Jo Bongers die ervan was overtuigd dat het zijn ara Kim was. “We hebben nog foto’s vergeleken om het zeker te weten, maar het witte stuk bij de kop kwam ook niet overeen.”

"Ik weet hoe het is om een papegaai kwijt te raken."