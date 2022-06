Van vuilnisman naar sterrenchef: 'Ik erger me soms aan mezelf'

Van vuilnisman tot chef van zijn eigen sterrenrestaurant: het leven van Jermain de Rozario is een rollercoaster. Hij is de eerste ooit die Helmond aan een restaurant met Michelinster hielp. De Rozario maakte al geen geheim van zijn roerige verleden, en nu geeft hij zich volledig bloot in een eigen documentaire. "Het allermooiste stuk uit de film, daar krijg ik élke keer kippenvel van."

Juist dat zijn leven niet zondevrij is, is volgens Jermain wat de documentaire zo belangrijk maakt. "Bij andere documentaires over sterrenchefs is het vaak alleen het mooie plaatje. Daar gaat het te vaak over wat we doen. Het gaat te weinig over wie we zijn. We laten vaak alleen het perfecte plaatje zien", zegt Jermain.

Maar toen rolde hij de horeca in. Het zou zijn redding blijken te zijn. En zijn grote talent. In 2018 kreeg hij zijn eerste Michelinster: de erkenning waar hij in zijn leven naar op zoek was.

Dat wilde hij in deze documentaire niet doen. Maar zich helemaal blootgeven, was voor Jermain niet altijd even makkelijk om terug te zien. "Als ik de film zie, erger ik me soms aan mezelf. Ik steek er bijvoorbeeld ook een jointje op. Daar kan iedereen van alles van denken. Of ik zeg soms dingen waarvan ik denk: dat is niet zo handig."

Toch is hij blij met de film over zijn leven. Vooral over het eind, waar hij verder nog niets over los wil laten. "Het einde is zó spot on. Het is het allermooiste stuk uit de documentaire. Ik krijg er élke keer weer kippenvel van", vertelt Jermain. "Wat we tegenwoordig doen is onszelf zo veel in de stress zetten. We moeten onszelf leren omarmen."

Jermain de Rozario: Druk op de ketel is te zien op maandag 6 juni (tweede pinksterdag) overdag op verschillende tijdstippen en in de avond vanaf 17.45 uur en dan ieder uur herhaald. Bekijk de film hier.

