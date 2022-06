Stikstof De Peel moet enorm omlaag, ZLTO is verbijsterd: 'Dit is absurd'

De stikstofuitstoot in De Peel moet met 70 tot 80 procent worden teruggedrongen. Dat blijkt uit de Regiostrategie die het ministerie van Landbouw heeft gemaakt. Het bericht daarover in NRC daarover valt rauw op het dak van veel boeren in de omgeving. "Onhaalbaar en dus onmogelijk", zegt Mario Berkers van ZLTO in dat gebied.

Boos is hij. En verdrietig. Maar vooral boos. Boos dat ambtenaren op het ministerie deze informatie hebben gelekt waardoor het 'ineens' in de krant staat. "We zijn al zo lang bezig met elkaar om tot oplossingen te komen. Nu worden de boeren weer voor het blok gezet. Dat komt de samenwerking niet ten goede." Daarnaast noemt hij de percentages absurd. "Met de beste wil van de wereld krijg je dit nooit voor elkaar." Al ruim twee jaar zitten verschillende organisaties met elkaar om tafel om te kijken hoe het gebied optimaal kan worden gebruikt. De Gebieds Gerichte Aanpak. In Brabant zit ZLTO ook nog steeds aan tafel. In andere provincies stapten de vertegenwoordigers van de boeren al eerder op. Omdat ze zich niet gehoord voelen. Ook nu weer doet het pijn dat er meer óver de boeren wordt gesproken dan mét.

"We houden steeds hoop op gezond boerenverstand."

"Collega's zitten geestelijk gewoon in de knoop met wat ze elke keer op hun bord krijgen", zegt Mario. "We houden steeds de hoop dat het gezond boerenverstand ook op andere plaatsen zit dan alleen bij de boeren, maar daar beginnen we steeds meer aan te twijfelen. Met onze inbreng wordt niets gedaan." Oplossingen willen ze graag aandragen, maar die verdwijnen onder in een la, volgens Mario. Want het uitkopen van boeren is écht niet de enige oplossing om het stikstofprobleem het hoofd te bieden. "We proberen het echt. Met innovatieve oplossingen, met mestverwerking, met van alles. Maar er wordt niet geluisterd."

"Het is dat ik nog maar weinig haren heb, maar je verliest ze inmiddels snel hoor."

Mario begint langzaam de moed te verliezen. "Het is heel moeilijk, ook als ZLTO om hoop te houden. "Het is dat ik nog maar weinig haren heb, maar je verliest ze inmiddels snel hoor, met alles wat er op ons afkomt. Het is zo jammer. Alles wat weg is, komt nooit meer terug he." Mario en zijn collega's vinden dat er te weinig empathie is vanuit Den Haag. Dat er veel te makkelijk gepraat wordt over eigendommen die van iemand anders zijn. "Het begint op deze manier meer op diefstal te lijken dan op samenwerking." Hij doelt op de mogelijkheid dat boeren als ze niet vrijwillig willen stoppen via een stoppersregeling, ze kunnen worden gedwongen.

"We worden bijna uitgekotst door onze eigen politici."