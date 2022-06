Stikstofuitstoot in de Peel moet met 70 tot 80 procent omlaag

De uitstoot van stikstof moet in de Peel met 70 tot 80 procent omlaag. Zo moet de kwetsbare en in slechte staat verkerende natuur beschermd worden. Zulke percentages zijn volgens deskundigen onhaalbaar zonder op grote schaal boeren uit te kopen, schrijft NRC.

Haagse bronnen bevestigen vrijdag het bericht in de krant over de noodzaak om de stikstofuitstoot in bepaalde gebieden fors omlaag te brengen. Naast de Peel, waar veel varkensboeren zitten, gaat het dan bijvoorbeeld om de Gelderse Vallei, een gebied met veel melkveehouders.

Volgende week meer duidelijkheid

Eerder zei stikstofminister Christianne van der Wal al dat in 90 van de 162 beschermde natuurgebieden de natuur niet in goede staat is. Ze waarschuwde al dat dit gevolgen zal hebben voor 'de boeren die daar aan het ondernemen zijn'.

Voor sommige gebieden zal naar verluidt gelden dat twee van de drie boeren iets anders moet gaan doen: stoppen, verhuizen of veel duurzamer boeren.

Natuurminister Van der Wal komt volgende week vrijdag samen met haar collega-minister Henk Staghouwer van Landbouw met uitgebreidere plannen. De landbouwminister zal dan zijn plannen voor de agrarische sector uitleggen.

