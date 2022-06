Fan barst uit in enorme huilbui na kampioenschap basketballers Heroes

Het is een zeer opmerkelijk beeld in een filmpje op sociale media van het kampioenschap van Heroes Den Bosch, afgelopen zondag. Tussen de honderden juichende Bossche basketbalfans op de tribune barst één volwassen man in huilen uit toen de titel binnen was. De fan in kwestie is de 57-jarige Ronald van den Boogaard uit Vught. “Voor mij was de cirkel rond. Echte sportfans herkennen dat.”

Om het verhaal van Ronald van den Boogaard goed te begrijpen is een stap naar de jaren 80 van de vorige eeuw nodig. Het Bossche basketbal kende toen zijn hoogtijdagen onder de naam Nashua. In Nederland werden de titels aaneengeregen. De ploeg speelde Europa Cup 1 en behoorde ook tot de betere teams in Europa. De club werd toen geleid door Rinus de Jong en Huub van den Boogaard, de directeur van Nashua, dat tegenwoordig Ricoh heet. Huub van den Boogaard was ook belangrijk bij de realisatie van sporthal De Maaspoort, die na bijna exact veertig jaar nog steeds een basketbaltempel is.

"Ik had niet gedacht dat het zo’n impact zou hebben.”

“Ik brak”, sprak zijn zoon Ronald terugdenkend aan het behaalde kampioenschap van een week geleden. “Ik had niet gedacht dat het zo’n impact zou hebben.” De beslissende zege van Den Bosch op bezoek bij de titelverdediger in Leiden kwam min of meer als een verrassing. Met overslaande stem haalt Van den Boogaard herinneringen op. “Een halve minuut voor het einde dacht ik: het kan niet waar zijn. De ontlading was fenomenaal!” Voor Ronald van den Boogaard kwam op dat moment alles bij elkaar. Hij belde in het gejuich zijn vrouw en deelde de gedachte aan zijn in 2010 overleden vader. Hij dacht ook aan Rinus de Jong die op zijn 88e heel graag nog een kampioenschap wilde meemaken. En hij dacht ook aan zijn eigen rol in het geheel. Drie jaar geleden maakte Van den Boogaard kennis met Bob van Oosterhout. De sportmarketeer uit Gemert had in 2016 het Bossche basketbal gered van de ondergang. Hij zocht medestanders om de club weer op te bouwen. Ronald van den Boogaard is eigenaar van The Rent Company en is sponsor geworden in Den Bosch, omdat hij ‘van binnen’ voelde dat hij iets moest doen.

“Als kind kreeg ik dat mee, dat was heel bijzonder."

Eigenlijk heeft Van Oosterhout een beetje de rol van Rinus de Jong overgenomen en Ronald van de Boogaard die van zijn vader, zoals die van de grondleggers in de jaren 80. “Als kind kreeg ik dat mee, dat was heel bijzonder. Ik zag toen clubliefde, ook bij de fans, en die zie ik nu weer.” Van den Boogaard gelooft in de plannen met Den Bosch van Bob van Oosterhout. Hij is enthousiast over het spelplan van coach Erik Braal en hij waardeert de enorme wilskracht van de spelers. “Ik kom ook al van kinds af aan bij PSV kijken en eerlijk gezegd is dat precies wat ik dit jaar heb gemist bij PSV.” Het gevoel dat bij sponsor, maar vooral fan Van den Boogaard loskwam na de titel noemt hij onbeschrijfelijk. “Ik mis mijn vader op dit soort momenten, hij was zo gepassioneerd en had dit super mooi gevonden.” Met Heroes ziet hij het alleen maar beter gaan. “Er komt ook steeds meer jeugd kijken.”

“Dat is wat ik voel.”

Dat iedereen zijn huilbui kan zien is voor Ronald van den Boogaard geen enkel probleem. “Dat is wat ik voel en dat is wat basketbal kan losmaken.” Zondagmiddag speelt Heroes Den Bosch voor het eerst een wedstrijd als kampioen. De kersverse titelhouder speelt dan tgen Donar in de play-offs om de gezamenlijke titel van Nederland en België.