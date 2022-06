Herstel Mariska Bauer heeft veel tijd nodig

Mariska Bauer weet niet of ze ooit weer de oude wordt nadat ze eerder dit jaar werd getroffen door een herseninfarct. De vrouw van Frans Bauer werkt nog altijd hard aan haar herstel maar het 'heeft veel tijd nodig', zo vertelde ze vrijdag in Shownieuws.

"Ik ben vooral bezig met het leren accepteren dat ik dit heb gehad. Dat de oude Mariska, die altijd de bezige bij was, dat die er gewoon even niet meer is. En dat dat weer iets anders moet worden", zei Bauer tegen Shownieuws.