112-nieuws: Automobilist achterop vrachtwagen • scooter vliegt uit de bocht

02.30

Een vrouw is vannacht lelijk gevallen met haar scooter op industrieterrein Ekkersrijt in Son. In een bocht ging ze met haar scooter onderuit. Twee ambulances en een traumaheli kwamen ter plaatse.

De vrouw raakte zwaar gewond aan haar hoofd, en is per ambulance naar ziekenhuis in Tilburg gebracht waar specialisten zitten op het gebied van ernstig hoofdletsel. Een vervelende bocht in het fietspad in combinatie met het donker zijn vermoedelijk de oorzaak van het ongeval geweest.