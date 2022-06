112-nieuws: auto's uitgebrand in Rosmalen • code geel voor onweersbuien

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

07.39 Code geel: zware onweersbuien verwacht In de loop van de ochtend kunnen er zware onweersbuien over onze provincie trekken. Dat meldt het KNMI, dat daarom ook meteen code geel afgeeft. Naast het onweersgevaar kan de grote hoeveelheid regen in korte tijd volgens het KNMI ook zorgen voor wateroverlast. Wachten op privacy instellingen...

01.20 Auto's uitgebrand in Rosmalen Bij een autobedrijf aan de Friezenstraat in Rosmalen zijn zaterdagnacht twee auto's en een camper in brand gevlogen. Op het moment dat de brandweer aankwam, waren zij al volledig uitgebrand. Wel kon de brandweer voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de omliggende bedrijfspanden. Er raakte niemand gewond. Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision