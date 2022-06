112-nieuws: Tankstation A58 overvallen • gewonde bij ongeval Rosmalen

22.15

Rond 20.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval aan De Engstoep in Rosmalen. Ook de brandweer werd meegestuurd omdat het voertuig in brand zou staan. Ter plaatse bleek een auto vanuit een parkeervak in de bosjes tegen een paal tot stilstand te zijn gekomen. Dat gebeurde pal voor een groot flatgebouw.

De bestuurder van het voertuig werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse en de trauma-arts ging in de ambulance mee. Brandweerlieden hebben de hulpverlening aan de bestuurder afgeschermd voor omstanders. Of de auto in brand heeft gestaan, is volgens een 112-correspondent niet duidelijk. De omgeving werd groots afgezet met linten.