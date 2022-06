Mogelijk opzet als auto portiek van flat inrijdt, politie onderzoekt het

Het is nog onduidelijk wie de automobilist is die zaterdagmiddag het portiek van een flatgebouw binnenreed in Eindhoven. Buurtbewoners denken dat het opzettelijk is gebeurd. Ook de politie onderzoekt die mogelijkheid.

Lobke Kapteijns & Carlijn Kösters Geschreven door

“Rond vier uur hoorde ik een harde klap, toen ik vanuit mijn balkon naar beneden keek zag ik de auto wegrijden. Volgens mij zaten er vier mensen in de auto”, vertelt een vrouw die in het flatgebouw aan de Echternachlaan woont. Zaterdag bleek al dat de automobilist met piepende banden wegreed nadat de bestuurder het pand ramde. Het pand is inmiddels niet meer toegankelijk via de hoofdingang. De ingang is gestut en afgetimmerd. Bewoners moeten via de berging naar hun woning.

"Misschien zijn het mensen die boos zijn op de woningcorporatie."

Een andere buurtbewoner, die ook graag anoniem wil blijven, vindt het aannemelijk dat het opzettelijk is gebeurd, aangezien de Echternachlaan rechtdoor loopt. Er staan bomen en lantaarnpalen voor het gebouw, je moet je best doen om er precies tussendoor te rijden. "Misschien zijn het mensen die boos zijn op de woningcorporatie", zegt ze. De politie laat weten dat ze camerabeelden heeft opgevraagd. Zij onderzoekt de mogelijkheid of er opzet in het spel is. Er is nog niemand aangehouden. De politie weet niet of het klopt dat er vier mensen in de auto zaten.