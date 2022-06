Deel carnavalswagen komt naar beneden, optocht Prinsenbeek stilgelegd

Bij de carnavalsoptocht in Prinsenbeek is zondagmiddag een deel van een carnavalswagen op bezoekers gevallen. Daarbij is één vrouw gewond geraakt. Volgens de organisatie wordt de optocht wel weer opgestart.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond twee uur op de hoek van de Kapelstraat en de Pasquelaan. Het object heeft een doorsnede van twee meter, het is door onbekende oorzaak zo'n tien meter naar beneden gevallen. De vrouw heeft waarschijnlijk een gebroken schouder, zij is meegenomen naar het ziekenhuis door een ambulance. Robbert Janssen van de Beeckse Algemene Karnavalstichting vindt het vreselijk wat er is gebeurd, maar is blij dat er niet meer gewonden zijn. Volgens hem gaat de optocht rond kwart over drie dan ook weer rijden. "De politie heeft de boel onderzocht en zij heeft aangegeven dat de optocht weer kan rijden. Ook de wagen waarbij het misging mag verder rijden. Zij hebben dit ook met de familie van de vrouw overlegd." In onderstaande filmpje dat rondgaat op Twitter is te zien dat er een deel van de carnavalswagen naar beneden komt.