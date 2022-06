Jongen (17) uit Oirschot opgepakt na 'heftige dreigmail' naar scholieren

Een jongen van zeventien uit Oirschot is aangehouden, omdat hij begin deze week een dreigmail heeft gestuurd naar scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven. Uit niets is gebleken dat de verdachte daadwerkelijk van plan was om de dreigementen uit te voeren, zo laat de politie weten.

Een aantal leerlingen van de scholengemeenschap aan de Kees Boekelaan kreeg volgens de politie dinsdagavond een heftige dreigmail. Op advies van het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente besloot de school de deuren op donderdag 2 en vrijdag 3 juni te sluiten. Uit het onderzoek dat het politie instelde, kwam een 17-jarige jongen uit Oirschot als verdachte naar voren. Hij is zaterdag aangehouden en zit nog vast voor verhoor. Het onderzoek naar de bedreiging is nog niet afgerond. Het is niet bekend of de jongen uit Oirschot op de school in Bilthoven zit of dat er iets anders speelt. De politie wilde daar zondagavond geen toelichting op geven. Nu er een verdachte is opgepakt, is er volgens de politie geen sprake meer van een dreigende situatie voor de school. Dit betekent dat scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven vanaf 7 juni weer open gaat, zo is besloten na overleg met het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente.