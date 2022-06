Bouwer carnavalswagen over ongeluk: 'Zag meteen dat het foute boel was'

Meer dan een jaar hadden ze er naar uitgekeken, de bouwers van CV De Dwarsliggers in Prinsenbeek. Eindelijk, op deze eerste pinksterdag kon de grote carnavalstoptocht in Boemeldonck plaatsvinden. Het regende pijpenstelen, maar vooral het ongeluk met een onderdeel van hun wagen heeft de feestvreugde echter vergald. 'Het was heel lastig om de optocht uit te lopen.'

Jorrit Meeuwissen is één van die bouwers. Hij klinkt erg aangeslagen als we hem laten terugblikken. “Ik stond zelf op de wagen toen er op een gegeven moment wat begon te rollen. Ik zag gelijk dat het foute boel was. Mensen die bij onze wagen horen en begeleiders van de organisatie zijn meteen in actie gekomen.” De hulpverleners ontfermden zich direct over een vrouw en haar zoontje. Ze waren geraakt door een object met een doorsnede van een meter of twee dat door nog onbekende oorzaak vanaf ongeveer tien meter van de wagen was gevallen. De vrouw brak haar schouder; haar zoontje kwam met de schrik vrij.

"Dit gun je niemand, dit is heel vervelend."

“Gelukkig is er slechts één toeschouwer gewond geraakt, maar dit gun je niemand. We hebben via de organisatie direct contact met haar familie gezocht en gekregen. En op hun uitdrukkelijke verzoek is besloten door te lopen en hebben we geprobeerd er het beste van te maken. We waren blij dat dit kon, maar anderzijds was het allemaal ook heel vervelend”, vertelt Meeuwissen. Robbert Janssen, de secretaris van de overkoepelende Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK), onderschrijft de lezing van De Dwarsliggers. Volgens hem komt de vrouw uit Etten-Leur en hoort ze met familie uit Prinsenbeek al jaren tot de vaste bezoekers van de carnavalsoptocht in Prinsenbeek. “Aanvankelijk zag het er ernstig uit. Inmiddels maakt ze het naar omstandigheden goed, al moest ze wel worden opgenomen in een ziekenhuis. Maar mogelijk zou ze deze avond al naar huis te mogen.”

"Het bleef ondanks de regen overal gezellig druk."

Janssen baalde ook om een andere reden: “Wekenlang is het hier droog gebleven. Juist op het moment dat de optocht zou gaan vertrekken, begon het te regenen. Steeds harder en het is niet meer opgehouden. Wat ik wel fijn vind: los van ouders met kinderen zijn bijna alle toeschouwers gebleven en was het overal langs de weg gezellig druk.” De optocht is na het ongeluk dus doorgegaan en de wagen van CV De Dwarsliggers kreeg zelfs applaus. Janssen: “Politie en brandweer waren er snel bij, die zagen dat er sprake was van een incident, waardoor de optocht kon worden voortgezet.” De prijsuitreiking, later op de avond, werd evenmin geschrapt. Het bestuur van de BAK heeft die gelegenheid aangegrepen om het slachtoffer, maar ook de bouwers van CV De Dwarsliggers, een hart onder de riem steken. Net als Meeuwissen is Janssen overigens van plan om mogelijk maandag al het slachtoffer op te zoeken.

"We willen voorkomen dat dit weer gebeurt."

De BAK neemt het ongeluk overigens heel serieus. Janssen: “We hebben een technische commissie en die gaat met de mannen van De Dwarsliggers onderzoeken wat er mis is gegaan. Was er iets verkeerd gelast of afgebroken of ging het om een andere oorzaak? In ieder geval willen we duidelijkheid, omdat we willen voorkomen dat weer zoiets kan gebeuren.” In onderstaande filmpje dat rondgaat op Twitter is te zien dat er een deel van de carnavalswagen naar beneden komt.

