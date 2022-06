Tilburgse webcamafperser Aydin C. pleit onschuldig in zaak Amanda Todd

De Tilburgse webcamafperser Aydin C. heeft niet schuldig gepleit aan vijf aanklachten van het Canadese Openbaar Ministerie in de zaak Amanda Todd. C. staat in Canada onder meer terecht voor afpersing van de Canadese tiener en voor bezit van kinderpornografie.

C. is in Nederland al veroordeeld. In 2018 kreeg hij bijna elf jaar gevangenisstraf voor digitale stalking en afpersing van 33 destijds minderjarige meisjes en een meerderjarig meisje, oplichting van vier homoseksuele mannen en een poging daartoe. In december 2020 werd hij uitgeleverd aan Canada waar hij apart wordt berecht voor de afpersing van de destijds 15-jarige Amanda Todd.

Zij was een van zijn vermeende slachtoffers en maakte in 2012 een einde aan haar leven. Een door haar op YouTube gepost filmpje waarin ze haar wanhoop uitsprak maakte haar zaak wereldnieuws.

22 verschillende accounts

Op de eerste zittingsdag zette de openbaar aanklager uiteen hoe C. te werk ging, meldt de Canadese omroep CBC. Hij zou bijvoorbeeld 22 verschillende accounts op platforms als Facebook, Skype en YouTube gebruikt hebben om Todd lastig te vallen. Tussen 2009 en 2011 veranderde Todd meerdere malen van school, maar al die tijd bleef ze gevolgd worden door online accounts die volgens de aanklager allemaal van C. waren.

Ook Todds moeder Carol kwam aan het woord. Ze vertelde hoe zij in 2010 werd benaderd door een onbekend account dat haar foto's van haar dochter zonder bovenkleding liet zien. Er was ook een link naar een pornografische website toegevoegd, maar Carol Todd gaf aan daar niet op geklikt te hebben omdat ze wist dat het om kinderpornografie zou gaan.

Nederlandse agenten

De strafzaak duurt naar verwachting zeven weken. De openbaar aanklager is van plan ook de Nederlandse politieagenten die het huis van C. in 2013 en 2014 doorzocht hebben en toen computers en harde schijven in beslag hebben genomen te laten getuigen.

Omroep Brabant maakte een documentaire over de zaak Amanda Todd: